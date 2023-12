Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a confirmat moartea a sase ostatici aflati in mainile Hamas. Printre ei se afla si o persoana cu dubla cetațenie, israeliana și romana, precizeaza Ministerul de Externe de la Bucuresti.

- Armata israeliana a confirmat marti identitatea unei femei soldat tinuta ostatica de Hamas, dupa publicarea de catre aripa armata a miscarii islamiste palestiniene a unui clip video in care apare o tanara in captivitate.

- Israelul a anuntat marti seara ca a atacat peste 14.000 de tinte Hamas de la inceputul razboiului impotriva gruparii islamiste in urma cu o luna si ca trupele sale lupta "in adancurile" Gaza City, principalul oras din enclava palestiniana, pentru prima data in

- Armata israeliana a anuntat luni ca a eliberat o femeie soldat tinuta ostatica de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, au anuntat autoritatile israeliene, citate de Reuters. „Aceasta este o dovada suplimentara a capacitații noastre de a ajunge la ostatici”, afirma ministrul israelian al Apararii,…

- Militarii israelieni au reușit sa elibereze primul ostatic Hamas din Fașia Gaza. Ostaticul este o femeie-soldat din armata israeliana (IDF), au anunțat luni IDF și serviciul de securitate interna al Israelului, informeaza CNN.

- "Noi suntem staționați la baza de o saptamama și un pic. In zona nostra este zona militara inchisa, zona este bombardata intr-una. Starea nostra de spririt este buna, suntem pregatiți la tot ce se intampla sa intram in Gaza. Noi ne aparam țara mica și familiile nostre. Știm ca daca nu se incepe ceva,…

