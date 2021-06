Miracolul românesc: Nimeni nu le cere șpagă! ”Au plecat candva de jos, dintr-un sat uitat de lume”… Acesta este prologul celei mai de succes povești romanești din ultimii ani. Una in fața careia palesc pana și cele mai ”siropoase” scenarii ale filmelor despre ”visul american”. Iar ”marea evadare” din satul in care au crescut la muncile campului cei opt frați din familia […] The post Miracolul romanesc: Nimeni nu le cere șpaga! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș a dispus masuri preventive fața de 7 persoane, respectiv 6 cadre medicale și un funcționar public, cercetate intr-un dosar penal in care polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție au fost delegați sa efectueze activitați…

- Bugetul alocat Ministerului Tineretului și Sportului pentru acest este de 543 milioane de lei, mai puțin decat in 2020, cand acesta a fost de 570 de milioane. Practic, in plin an olimpic, instituția condusa de Eduard Novak are cel mai mic buget din cele 18 ministere. Suma, echivalentul a 110 milioane…

- UniCredit Leasing Motorsport Team va aborda sezonul 2021 cu patru echipaje Cristiana Oprea se alatura incepand cu acest an lui Mihai Leu, Adrian Teslovan și Alexandra Teslovan Noua stagiune a debutat pentru echipa in weekend-ul 26-27 martie, cand Adrian Teslovan (alaturi de copilotul Cseh Vajk Imre)…

- Știrea cu primul satelist romanesc pare o gogoașa care se vede din spațiu. A bubuit presa romana dupa informația ca Romania iși va lansa primul satelit. Acesta ar fi fost lansat din zona Marii Negre, Romania devenind a doua țara din UE care face asta. Ce sa mai! Mandrie mare! Doar ca pare un fake news…

- Ma tot intreb daca astazi poveștile pentru copii mai incep cu a fost odata ca niciodata, ca daca n-ar fi, nu s-ar povesti...ca fotbalul romanesc de astazi arata precum peisajul apocaliptic excepțional descris de Cormac McCarthy in Drumul. Macar acolo, la sfarșitul civilizației exista un dram de speranța,…

- Formația aradeana B-ton a lansat alaturi de Vartan Garabeian un videoclip pentru piesa „Protect The Land”, care este un cover dupa melodia omonima a celor de la System Of A Down. Compoziția celebrei trupe americane vorbește despre razboi și distrugerea unor valori culturale, iar prin aceasta melodie…

- Marcam astazi, ca in fiecare an la data de 19 martie, celebrarea ZILEI PAȘAPORTULUI ROMANESC. De la scrisori redactate manual la documente de calatorie ce stocheaza date biometrice, pașaportul constituie unul dintre cele mai circulate documente la nivel international, purtand in paginile sale istoria…

- Marcel Ciolacu a declarat ca zeci de senatori si deputati de la PNL si USR-PLUS au depus la Senat un proiect de lege prin care va fi permisa vanzarea pamantului agricol romanesc. „Concret, dispar conditiile privind domiciliul si rezidenta, dar - mai ales - dispar si interdictiile de instrainare care…