Mirabela Dauer a plecat în vacanță în Las Vegas exact când „curg” concertele! Relaxarea, mai importantă decât banii pentru solistă Toamna, primariile din toata țara, nu numai din Capitala, se intrec in a organiza sarbatori publice dedicate recoltei, iar artiștii iși freaca palmele de bucurie, fiindca știu ca vor fi chemați sa cante pe onorarii destul de grase. Greu de crezut ca un artist da cu piciorul unei astfel de oportunitați. Și totuși, Mirabela Dauer a facut-o. Fix cand s-a deschis robinetul concertelor, cantareața de 71 de ani și-a luat concediu și a plecat in Las Vegas, SUA. Respectabila artista, care iși alege concertele la spranceana, n-a vrut sa se amestece pe afișe și in spectacolele pestrițe cu vedete din toate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

