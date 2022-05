Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a lansat miercuri in consultare publica proiectul de Ordonanta de Urgenta care va reglementa acordarea granturilor pentru investitii in activitati productive, aceasta masura fiind una asteptata de reprezentantii IMM-urilor. Potrivit unui comunicat al MIPE remis AGERPRES, IMM-urile a caror activitate a fost grav afectata de pandemia COVID-19 vor fi sprijinite prin acordarea de granturi pentru investitii, finantate in cadrul Actiunii 411 – Programul Operational Competitivitate. „Propunerea de act normativ vizeaza adoptarea de urgenta a masurilor…