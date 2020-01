Mioveni: Programați-vă căsătoriile online Inca din primele zile acestui an, 31 de cupluri din Mioveni au ales sa-și programeze casatoria prin intermediul aplicației online, lansata de Biroul Stare Civila pe site-ul primariei orașului Mioveni. Pentru cei care inca nu cunosc detalii despre acest serviciu, aplicația se gasește pe site-ul www.emioveni.ro , secțiunea Utile – Rezervare Casatorii. Cei care acceseaza aplicația trebuie doar sa completeze un formular electronic, unde aleg data și ora disponibila la care doresc oficierea casatoriei. Beneficiarii vor primi prin e-mail, la adresa specificata mesajul conținand detaliile rezervarii… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

