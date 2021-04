Stiri pe aceeasi tema

- Catinca și Oana Romna au decis sa petreaca Sarbatorile Pascale alaturi de mama Mioara Roman, aflata de cateva saptamani la un centru de tratament pentru persoane varstnice cu probleme de sanatate. Detalii despre starea acesteia și despre cum au in plan fiicele sa o fericeasca de Paște. Catinca, informații…

- Mioara Roman, mama Oanei Roman (45 de ani), a implinit 81 de ani luni, 19 aprilie 2021. In prezent, Mioara este ingrijita intr-un complex de lux din București. Tot luna aceasta, dar pe 13 aprilie, s-a aniversat și Oana. Cu ocazia implinirii a 45 de ani, Oana și fiica ei, Isabela, au mers in vacanța…

- Oana și Catinca Roman au decis sa o duca pe Mioara Roman, mama lor, intr-un centru de recuperare. Condițiile de acolo sunt de cinci stele, dupa cum a precizat Oana Roman, mama are parte de toata atenția. Catinca Roman a dezvaluit cum se simte acolo cea care i-a dat viața.Mioara Roman e de mai multe…

- Oana Roman a oferit detalii despre starea de sanatate a mamei sale, in direct in cadrul emisiunii „Showbiz Report” de la Antena Stars. Vedeta a declarat ca Mioara Roman este internata pentru o luna intr-un centru de ingrijire și recuperare ce aduce mai mult a hotel de 5 stele și nu a azil, așa cum a…

- In ultima perioada, Mioara Roman a avut probleme de sanatate și a suferit o intervenție chirurgicala. Pentru ca nu s-a refacut, mama Oanei Roman are nevoie de ajutor, așa ca fiica ei a angajat o femeie pentru a sta in permanența cu aceasta. Invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, Oana Roman…

- Momentele grele pentru familia Roman nu s-au terminat! Ce probleme de sanatate intampina acum Mioara Roman? Cunoscuta fosta prezentatoare de televiziune a marturisit ce a pațit cea care i-a dat viața. Starea de sanatate a Mioarei Roman. Problemele de sanatate nu s-au sfarșit! Momentele de cumpana din…

- Mioara Roman a trecut prin doua operații, iar Oana Roman a facut tot posibilul pentru a-i asigura mamei sale tot ce a avut nevoie. Vedeta a postat pe rețelele de socializare noi imaginii cu femeia care i-a dat viața, dupa ce recent a trecut printr-o intervenție chirurgicala.