Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Anca Serea a dezvaluit cum se ințelege cu soacra ei. Ce a marturisit vedeta despre relația pe care o are cu mama lui Adi Sina. Unde au mers cu toții in vacanța.

- Claudia Patrașcanu a postat pe una dintre rețelele de socializare un mesaj in care vorbește despre parinții care iși urasc nurorile. Artista nu a avut o relație prea buna cu fosta soacra și a acuzat-o pe mama lui Gabi Badalau ca ar fi dat-o afara din casa.Recent, artista a postat pe contul de Instagram…

- Anda Ghița trece prin momente dificile, asta dupa ce a ajuns de urgența la spital. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca s-a ales cu o intoxicație dupa ce a consumat cireșe. Iata care este starea de sanatate a Andei Ghița!

- Mama Roxanei Dobre a facut declarații pentruu Antena Stars, chiar in timpul nunții fiicei ei cu Florin Salam. Soacra celebrului manelist a vorbit despre rochia de mireasa a fetei sale, dar și despre parerea pe care o are despre omul pe care Roxana l-a ales sa-i fie soț.

- Pompierii nemteni au intervenit, sambata seara, pentru a cauta o femeie care s-a aruncat intr-un canal, reusind sa o gaseasca, au adus-o la mal, iar cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare. Din pacate, ea nu a mai putut fi salvata, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Scandalul dintre George Burcea și Keed a revenit in atenția internauților. Dupa ce in septembrie 2021, Keed a postat o fotografie cu actorul in care a scris cuvintele „RIP, mi-a parut bine!”, fostul soț al Andreei Balan a ripostat, recent, la adresa artistului de la Șatra Benz. De la ce s-au certat,…

- Detalii noi despre tragedia cumplita care a șocat Romania. Femeia de 33 de ani care s-a aruncat de pe un bloc cu 10 etaje, impreuna cu copiii ei, un baiat de 3 ani si o fata de 6 ani, urma sa se casatoreasca cu tatal copiilor ei de care divortase in urma cu mai multa vreme, transmite News.ro.Tatal celor…