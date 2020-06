Stiri pe aceeasi tema

- PNL Argeș a transmis un comunicat de presa in care il acuza pe Cristian Gentea ca iși insușește proiectele liberalilor. „In calitatea sa de președinte al PSD Pitești, președinte executiv al PSD Argeș, director RATEN, președinte al Clubului FC Argeș și președinte al altor «comitete și comiții», se pare…

- Comunicat de presa Astazi a avut loc prima conferința de presa a PSD Argeș dupa perioada de restricții determinata de starea de urgența, respectiv starea de alerta impusa pe fondul pandemiei de coronavirus. Conferința a fost susținuta de catre Ion Minzina, președinte al PSD Argeș, Cristian Gentea, președinte…

- Prezent la conferința de presa a PSD Argeș de luni, 15 iunie, președintele Ion Minzina a abordat cateva teme de actualitate, declarand ca țara este condusa defectuos in prezent. Astfel, Ion Minzina a spus, referitor la numirea unor persoane apropiate de PNL in funcții de conducere la instituții publice,…

- Astazi a avut loc prima conferința de presa a PSD Argeș dupa perioada de restricții determinata de starea de urgența, respectiv starea de alerta impusa pe fondul pandemiei de coronavirus. Conferința a fost susținuta de catre Ion Minzina, președinte al PSD Argeș, Cristian Gentea, președinte executiv…

- Inca trei dintre caștigatorii concursului online de fotografie și desene organizat de catre PSD Argeș cu ocazia Zilei Copilului – “Copilaria Mea” – au intrat astazi in posesia premiilor. Este vorba despre Evelina (12 ani) și Constantin Janța (14 ani), respectiv Diandra Bordeianu (18 ani) – toți trei…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi, printr-o Hotarare, acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 519.800 lei pentru sprijinirea unui numar de 184 de familii si persoane singure aflate in situatii de necesitate in urma unor incendii, inundatii sau care au probleme grave de sanatate, informeaza…

- Guvernul a aprobat astazi, printr o Hotarare, acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 519.800 lei pentru sprijinirea a 184 familii si persoane singure aflate in situatii de necesitate in urma unor incendii, inundatii sau care au probleme grave de sanatate, astfel: 53.500 lei pentru 11 familii…

- Ieri a fost Ziua Copilului. M-aș fi bucurat ca sarbatoarea sa fi beneficiat de un motiv in plus de bucurie, și anume ca alocațiile celor mici sa fie deja dublate, așa cum a decis Parlamentul la inițiativa PSD. Dar, nici vorba de așa ceva! Pe langa faptul ca dau semnale cum ca nu au #bani […]