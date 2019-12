Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de miercuri, 18 decembrie 2019, locuitorii din centrul de comuna Lopadea Noua au la dispoziție un camin cultural modernizat la standarde europene. Lucrarile de reabilitare a cladirii incepute in urma cu mai bine de doi ani sunt finalizate, iar caminul modernizat a fost inaugurat prin organizarea…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Randi: Cu siguranta e una din perioadele mele preferate. Cand vine Craciunul, copilul din mine vrea sa se intoarca acasa, la familie si la mirosul irezistibil de cozonac la cuptor. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Randi:…

- Locuitorii comunei constanțene Ciocarlia iși țin morții in caminul cultural, acolo unde primesc cadouri de Craciun și copiii din localitate, arata Replica de Constanța. Oamenii de aici au nu una, ci chiar doua case mortuare, dar nu le pot folosi, pentru ca nu le da voie preotul. Iar acesta spune ca…

- Ambasada Romaniei in Olanda a postat, pe Facebook, fotografii din secțiile de votare unde au fost amplasate tomberoane de gunoi drept urne de vot și care au fost decorate cu baloane in culorile tricolorului.„A doua zi de votare in strainatate a inceput deja. Sambata, 23 noiembrie, puteți vota…

- Gary John Bishop este unul dintre expertii de prim rang din domeniul dezvoltarii personale. Abordarea sa de tip „filosofie urbana“ reprezinta noul val in transformarea personala pozitiva si arta de a trai, care asigura oamenilor rezultate miraculoase in ceea ce priveste calitatea vietii si performantele…

- Adidașii sunt la moda. Daca acum cațiva ani aceștia erau considerați potriviți doar pentru a face sport, acum adidașii nu mai sunt exclusiv pentru mișcare. S-au insinuat la fel cum au facut-o blugii la vremea lor. Adidașii sunt acum prezenți in toate tipurile de outfit, de la „office” la elegant. E…

- Campania in care Mihai Șora este imaginea principala ar avea un alt substrat. Gheorghe Piperea, profesor de drept comercial la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, avocat, practician in insolventa explica substratul acestei campanii de imagine. „Am trimis in vara acest scurt mesaj…

- Arta tatuajelor ca un act autonom poate a inceput sa moara in secolul XX, dar ascensiunea spectacolului și a circului i-au facut pe oameni sa platasca pentru a vedea barați și femei tatuate in anii 1950.