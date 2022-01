Vineri, 21 ianuarie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un minor, de 17 de ani, din Alba Iulia, care este banuit de savarșirea unor furturi. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in data de 1 ianuarie 2022, ar fi patruns, prin escaladarea unui geam, in incinta spitalului din Alba Iulia, de unde ar fi sustras, din geanta unei femei, de 50 de ani, suma de 400 de lei, cartea de identitate și un card bancar. Totodata, la data de 14 ianuarie 2021, in jurul orei 06.50, tanarul ar fi patruns in incinta…