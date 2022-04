Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile Invictus incep astazi la Haga, in Regatul Țarilor de Jos. Pentru echipa Romaniei este a treia participare la competiția internaționala care susține recuperarea fizica și psihica a militarilor raniți in teatrele de operațiuni.

- Lotul Romaniei e format din 20 de luptatori raniti in misiuni in strainatate, care vor concura la sapte discipline sportive, dintre care sase individuale si una de echipa. Un al patrulea constantean, si el ranit in misiune, membru al lotului Invictus Romania, va fi prezent la Haga in calitate de sustinator…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, se va intalni, luni, 7 martie, cu ministrul Apararii Regatului Tarilor de Jos, Kajsa Ollongren, la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, informeaza MApN.In baza militara de la Mihail Kogalniceanu se afla un detasament compus din aproximativ…

