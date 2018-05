Stiri pe aceeasi tema

- Romania a devenit bolnavul Europei in materia absorbției fondurilor europene. Scrisoarea doamnei Corina Crețu, Comisar European pentru Dezvoltare Regionala, reprezinta expresia dimensiunii dezastrului și a incapacitații cuplului Dragnea-Tariceanu de a guverna. Guvernul PSD-ALDE nu face altceva decat…

- ”Am vazut aceasta scrisoare, maine ne vom intalnire cu toti antreprenorii care lucreaza in infrastructura, atat pe rutier, cat si pe feroviar. Ceea ce este continut in scrisoarea doamnei Corina Cretu cred ca face referire la perioade anterioare exercitiului pe care il avem noi in ultimul an. Din…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a precizat marti intr-o conferinta de presa ca gradul de absorbtie a fondurilor europene din Romania a ajuns la 16%, iar principalele investitii s-au realizat in infrastructura, educatie si sanatate. In privinta infrastructurii mari – transporturile,…

- Lucian Sova, Ministrul Transporturilor, a anuntat luni ca Guvernul pregateste o companie „antrepriza” care va prelua lucrarile din marile santiere de infrastructura care au fost abandonate. „Am facut un proiect de reorganizare a companiei de drumuri, am aprobat saptamana trecuta un proiect de organizare…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat luni ca Guvernul pregateste o companie „antrepriza” care va prelua lucrarile din marile santiere de infrastructura care au fost abandonate.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a recunoscut, miercuri, la Alba Iulia, ca a aflat recent ca scolarizarea mecanicilor de locomotiva se face, in Romania, intr-un singur centru national. In lumina noilor informatii primite, lui Sova i se pare "inacceptabil" si sustine ca va lua masuri…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a afirmat, miercuri, la Alba Iulia, la o conferinta, ca printre prioritatile mandatului sau se afla dezvoltarea caii ferate din Romania si a tot ceea ce este conex acesteia, cu o reducere progresiva a restrictiilor de viteza. "Ma preocupa foarte mult faptul ca…

- Pentru a elabora și aplica politica statului roman in ceea ce privește drepturile romanilor plecați din țara, in anul 2017 a fost inființat Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP) și a fost aprobata de catre Guvernul Romaniei Strategia Naționala pentru Romanii de Pretutindeni pentru perioada…