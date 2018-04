Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele slovac Andrej Kiska a anuntat joi ca va accepta oferta premierului Robert Fico de a demisiona si ca îi va da mandatul de a forma un nou guvern lui Peter Pellegrini, în prezent vicepremier, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Atacul lui Viktor Orban in care afirma ca Soros este in spatele asasinarii jurnalistului de investigații slovac, vine o data cu batalia pe care o poarta cu miliardarul de origine maghiara. Il acuza direct si il face vinovat de moartea lui Jan Kuciak, noteaza Haaretz.

- Ministrul slovac de Interne, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta in special de opozitie, in contextul asasinarii jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, un caz care a provocat o unda de soc nu doar in Slovacia, ci si in Europa.

- Ministrul slovac de Interne, Robert Kalinak, a demisionat, luni, ca urmare a crizei politice generate de asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, cel care investiga activitatile unei grupari infractionale care avea legaturi cu mafia italiana, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de interne slovac, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta de opozitie, de un partid din coalitia de guvernare si de manifestanti, in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak in februarie, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. "Este important sa fie mentinuta…

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak (27 de ani) si a prietenei sale, gasiti amandoi…

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, in urma a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak. Ziaristul a fost autorul unor dezvaluiri care duc pana la cel mai inalt nivel in partidul de guvernamant.

- Autoritatile slovace au eliberat din arest cei sapte suspecti - toti italieni - retinuti in urma asasinarii jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, a anuntat sambata o purtatoare de cuvant a politiei, citata de agentiile AFP si Reuters. Cei sapte suspecti au fost retinuti joi, cadrul investigatiei…