Ministrul Sănătăţii din Ucraina se află în carantină cu persoanele întoarse din China. Demnitarul a postat un clip de la izolare VIDEO Zoriana Skaletska a postat un selfie, a precizat ca va petrece doua saptamani intr-o camera de acolo si ca isi va indeplini indatoririle de ministru prin intermediul telefonului si prin Skype. Ea a mentionat ca toti cei din sanatoriu se simt bine si nu arata semne de infectie. "Deci sunt in sfarsit intr-o camera in care voi petrece urmatoarele doua saptamani", a anuntat ministrul. Ea a declarat ca a fost uimita de agresivitatea aratata persoanelor evacuate si de panica provocata de aducerea acestora si a mentionat ca spera ca prin exemplul personal sa ii faca pe oameni sa isi schimbe parerea.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

