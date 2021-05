Ioana Mihaila a declarat joi ca nu este necesara publicarea raportului privind diferențele intre raportarile deceselor COVID dat fiind faptul ca „toate datele agregate” din document au fost prezentate in conferința de presa pe care a susținut-o. Raportul NU va putea fi consultat de orice persoana „Nu am prezentat concluzii in conferința de presa, am prezentat datele agregate din toate cele patru baze de date care au fost analizate. Acesta este raportul și numai din raport am citat și toate datele agregate au fost prezentate in conferința de presa”, a declarat Ioana Mihaila, intrebata daca va…