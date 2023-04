Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a multumit, joi, la Havana, guvernului cubanez pentru "intelegerea deplina" a conflictului din Ucraina, la inceputul unei vizite pe insula ce incheie turneul intreprins in America Latina, informeaza AFP.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil, relateaza Reuters, conform Agerpres.Intr-o conferinta de presa, Lavrov a multumit Braziliei pentru ''intelegerea genezei situatiei…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, preconizeaza sa viziteze Brazilia, Venezuela, Cuba și Nicaragua, in cea de-a doua jumatate a lunii aprilie. Ministrul rus de externe a confirmat ca in a doua jumatate a lunii aprilie intenționeaza sa efectueze vizite in Brazilia, Venezuela, Nicaragua și Cuba,…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a susținut, miercuri, in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau american, ca intensificarea operatiunilor de spionaj desfasurate de Statele Unite a fost una din cauzele incidentului din Marea Neagra dintre aviatia rusa si o drona americana, informeaza…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Statele Unite "ignora" faptul ca Rusia a impus restrictii in spatiul aerian al Marii Negre, afirmatie ce survine la o zi dupa ce o drona americana a fost interceptata deasupra Marii Negre de avioane ruse, relateaza Reuters.Intr-un interviu…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, susține ca rușii și ucrainenii negociasera un acord de pace, in martie 2022, dar țarile din Occident s-au opus și au indemnat Ucraina sa lupte in continuare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul de Externe al FR Serghei Lavrov a descris natura tranziției razboiului Rusiei cu Occidentul, el fiind citat de RIA Novosti. „Cind vorbim despre ceea ce se intimpla acolo, in Ucraina, vorbim despre faptul ca acesta nu mai este un razboi hibrid, ci aproape unul real, pe care Occidentul il pregatește…