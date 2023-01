Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Rafila, in ultima saptamana au fost 100.000 de noi cazuri de viroze respiratorii si cazuri de gripa, fata de 140.000 cate erau cu o saptamana in urma.”Noi am prezentat cu acuratete datele pe viroze si asa cum am estimat, numarul acestora a inceput sa scada. In ultima saptamana a scazut…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, miercuri, ca este foarte probabil ca aceasta saptamana sa fie a treia de crestere consecutiva a cazurilor de gripa si prin urmare sa se declare „stare de epidemie de gripa”. Ministrul a declarat ca exista un anumit algoritm care duce la declararea starii…

- Este posibil ca joi sa fie declarata oficial epidemie de gripa in Romania. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat la Digi24 ca maine ar fi a treia saptamana de creștere susținuta a cazurilor. Ministrul a anunțat și ce masuri ar putea fi luate și s-a referit in primul rand la masuri in spitale.…

- Romania, la un pas sa declare epidemie de gripa. Ministrul Sanatații: o sa stim la sfarsitul acestei saptamani Romania se afla intr-o perioada de crestere a numarului cazurilor de viroze respiratorii si de gripa și din aceasta cauza ar putea declara epidemie de gripa. „O sa stim la sfarsitul acestei…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat, marți, ca ne aflam intr-o perioada in care numarul de viroze creste rapid, iar proportia cazurilor de gripa diagnosticate depaseste 10%. Acesta a precizat intr-o emisiune la Prima TV ca la sfarsitul acestei saptamani, dupa ce vor fi analizate toate…

- Alexandru Rafila, Ministrul Sanatatii, afirma ca ne aflam intr-o perioada in care numarul de viroze creste rapid, iar proportia cazurilor de gripa diagnosticate depaseste 10%. El a precizat ca suntem in a treia saptamana de crestere rapida a numarului de viroze respiratorii si de cazuri de gripa. …

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca numarul de viroze crește rapid in aceasta perioada, iar proporția cazurilor de gripa trece de 10%. Potrivit oficialului, suntem in a treia saptamana de creștere rapida a numarului de viroze respiratorii și cazuri de gripa, transmite Stiripesurse.ro,…

- Inca de la finalul anului trecut specialiștii au semnalat faptul ca a crescut numarul cazurilor de viroze respiratorii – atat la copii, cat și la adulți. Cazurile de gripa s-au inmulțit și ele, in ultima perioada. In tot acest context, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a punctat ca ne aflam intr-o…