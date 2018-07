Ministrul Olguta Vasilescu despre pensiile militarilor Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, aseara, la Romania TV ca legea pensiilor va intra in dezbaterea parlamentara la toamna, iar la inceputul anului viitor ar putea intra in vigoare.Ministrul a vorbit si despre pensiile speciale Este o lege care se refera doar la cei care au contribuit un anumit numar de ani. Pentru ca si cei care au sub 10 ani stagiu de cotizare vor merge pe o alta legislatie proprie. Pe asistenta sociala, unde trebuiau sa fie de la inceput. Ei practic nu au cali ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, la Romania TV, ca legea pensiilor va intra in dezbaterea parlamentara la toamna, iar la inceputul anului viitor ar putea intra in vigoare. Punctul de pensie va creste la 1.250 de lei din primavara anului viitor."Legea Pensiilor va intra din…

- Lia Olguța Vasilescu, despre condamnarea liderului PSD: ”Nu sangereaza numai Liviu Dragnea, ci și partidul. Nu ne sperie nimic”, a spus ministrul Muncii, la Romania TV, joi seara.”Eu sper ca lui Liviu Dragnea nu i se inmoaie genunchii, asa cum a fost cu un premier care a demisionat din functie, lasand…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca a fost umilita de "statul paralel", cand a fost ridicata de DNA si scoasa in catuse. Olguta Vasilescu il acuza pe Iohannis ca nu vede abuzurile care se petrec in Romania.

- Ministrul Muncii confirma ca Pilonul II de pensii va fi opțional. Lia Olguța Vasilescu a facut acest anunț marți seara, la un post de televiziune, unde a spus ca a aflat „cu stupefacție” ca și ea cotizeaza la Pilonul II. Lia Olguța Vasilescu a anunțat marți seara, la Romania TV, ca Pilonul II de pensii…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, face un anunț bomba! Șefa Muncii a dezvaluit ca o noua fabrica va rasari in Romania. Potrivit Olguței Vasilescu, intr-o prima faza vor fi angajați 300 de oameni. Compania care va ridica o noua fabrica in Romania se numește Wielputz Automotive…

- Conducerea PSD, reunita in cadrul Biroului Permanent Național, a luat o decizie care vizeaza milioane de pensionari. In prezența premierului Viorica Dancila și a ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, PSD a decis schimbarea datei la care vine pensia.Astfel, PSD a decis ca toate pensiile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti, ca numarul angajatilor din Romania este mult mai mare decat cel de peste sase milioane, pe care il arata aplicatia Revisal, intrucat in Registrul de evidenta a salariatilor nu sunt inclusi si functionarii publici.

- Potrivit Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Romania este obligata sa recunoasca drept vechime in munca perioada desfasurata de o persoana in tarile membre U.E., in temeiul principiului egalitatii de tratament enuntat in Regulamentul...