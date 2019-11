Ministrul Muncii: Sunt oameni care asteapta 5 luni pensia; Casa de Pensii nu vrea sa imbunatateasca situatia

Peugeot si Citroen recheama in service aproape 1.900 de unitati in Romania. Motivul?

Peugeot si Citroen au anuntat o campanie de rechemare in service in Romania pentru aproape 1.900 de unitati, care vor primi un update software pentru a evita situatia in care emisiile de oxid de azot depasesc limitele legale. [citeste mai departe]