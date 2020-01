Stiri pe aceeasi tema

- Discutia legata de varsta de pensionare a fost readusa in spatiul public in ultimele zile, odata cu propunerea ca romanii sa aiba posibilitatea sa se poata retrage din campul muncii la 70 de ani. Ministrul Muncii a precizat clar ca ar fi vorba de o optiune si sub nicio forma de o masura obligatorie.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta intr-o postare pe Facebook ca se afla in mijlocul unei reorganizari profunde in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), iar noua organigrama va avea cu 101 posturi mai putine, respectiv se va ajunge la 323 de la 424 de posturi. ‘Am ajuns, dupa saptamani…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat marti seara, la Digi 24, ca surplusul de forta de munca din administratie este de aproximativ 150.000 de angajati si ca reducerea personalului din minister se va face numai dupa o analiza riguroasa, "nici cu razbunare si nici cu dorinta de a demonstra…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunța intalnire fulger pentru reorganizarea ANOFM. Se pare ca agenția de ocupare a forței de munca ar funcționa atat de rau incat reorganizarea ei a devenit o prioritate care trebuie discutata in plin Ajun de Craciun, conform agendei publice a ministrului.Citește…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale lucreaza la un proiect de act normativ privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat, sustine ministrul de resort, Violeta Alexandru, transmite Agerpres."Se lucreaza la un proiect de lege in cadrul echipei mele la Ministerul Muncii, am facut o…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat marti ca nu si-a consolidat inca o parere privind cuantumul la care va creste salariul minim, iar in Ministerul Muncii nu exista niciun studiu recent care sa evalueze impactul masurii cresterii salariului minim. In cadrul discutiilor…

- Violeta Alexandru a declarat, joi, ca a facut un grup de lucru la Ministerul Muncii și va ieși cu un proiect in consultare cu Ministerul de Finanțe, privind un nou mod de calcul pentru salariul minim, astfel incat acesta sa poata fi acordat „fara sa existe suspiciunea interferenței politice”.Citește…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale trebuie sa evacueze sediul in care functioneaza in termen de 60 de zile, in urma unei solicitari din partea Ministerului de Interne si poate ajunge in situatia ca, de la inceputul anului viitor, sa nu mai aiba nicio optiune de functionare, a declarat joi, intr-o…