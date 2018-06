Stiri pe aceeasi tema

- "Acum o saptamana a avut loc o intalnire la Ministerul Mediului cu cei mai mari producatori de electrocasnice din Romania, cu care am purtat discutii despre cum sa incepem sa repornim motoarele pentru marea debarasare si nu numai, chiar sa cream un program ,,Rabla pentru electrocasnice'' pentru ca…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, propune un program Rabla pentru electrocasnice, argumentand ca cetatenii vor sa scape de produsele vechi, insa nu stiu unde sa le duca. Gavrilescu a preciza ca „se simte nevoia” unui astfel de proiect. „Acum o saptamana a avut loc o intalnire la Ministerul…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, propune un program Rabla pentru electrocasnice, argumentand ca cetatenii vor sa scape de produsele vechi, insa nu stiu unde sa le duca. Gavrilescu a preciza ca „se simte nevoia” unui astfel de proiect.„Acum o saptamana a avut loc o intalnire la Ministerul…

- Potrivit proiectuui depus de Lucian Iliescu (PMP), voucherele in valoare de 1.000 de euro vor fi oferite pentru achizitionarea de masini noi, concomitent cu predarea la Remat a autoturismelor vechi.Suma de 1.000 de euro ar urma sa se acorde in plus fata de prima de casare de 6.500 de lei…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a reactionat in cazul scandalului gunoaielor. Ministrul a tinut sa multumeasca, pe contul sau de Facebook, aradenilor care au informat-o despre situatia de la Arad. „Va mulțumesc tuturor celor care mi-ați transmis informații și fotografii din Arad. Mi-au fost…

- De 14 ani romanii care iși doresc sa cumpere o mașina noua sunt stimulați de Guvern prin așa-numitul program „Rabla”. In acest an, comercianții au pregatit oferte interesante menite sa atraga cat mai mulți clienți.

- Nicio taxa de timbru nu va fi lansata in perioada urmatoare, dar in momentul in care vom iesi cu o formula aceasta trebuie sa fie realista, pe principiul "poluatorul plateste", a declarat, joi, ministrul Mediului Gratiela Gavrilescu, in conferinta de lansare a Programului "Rabla".…

- Ministerul Mediului a anunțat astazi ca Grațiela Gavrilescu va susține joi, 15 martie 2018, o conferința de presa in care va anunța lansarea celor doua programe susținere a vanzarilor de mașini noi.