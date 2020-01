Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat ca depasirile privind poluarea aerului din Capitala sunt tot mai mari de la an la an si ca institutia pe care o conduce va suplimenta fondurile pentru ca primariile din orasele poluate sa isi poata achzitiona mijloace de transport public electrice.

- Un copil de 10 ani din Bucuresti a suferit un traumatism la coloana, dupa ce a fost lovit de un adult pe o partie de schi din Sinaia, informeaza Antena 3. Daniel Banu, sef-serviciu la Salvamont Prahova, a declarat ca incidentul a avut loc astazi la cota 2000.Salvatorii au coborat victima la cota 1400,…

- Parcul Unirii din Capitala ar putea sa se numeasca Parcul „Teoctist Patriarhul”, se arata intr-un proiect al Primariei Capitalei, postat pe Facebook de consilierul USR Octavian Berceanu. Proiectul ar urma sa fie dezbatut miercuri, la ședința CGMB, anunța MEDIAFAX.Citește și: Se planuieste…

- Vulpea surprinsa la inceputul acestei saptamani in Capitala a fost capturata de reprezentanții asociației „Visul Luanei”, iar in prezent se afla in custodia acestora pentru observație, urmand a fi luata o decizie in privința animalului. Vulpea a fost consultata și este sanatoasa, potrivit Mediafax.„Dupa…

- Un tanar a postat pe Facebook, duminica seara, un video in care apare o vulpe printre blocuri, și despre care bucureșteanul spune ca s-ar afla in zona „Ion Mihalache” din Capitala. Pana la ora transmiterii acestei știri, autoritațile nu au luat masuri in privința animalului potrivit mediafaxDeși…

- Proiectul vinietei pentru Bucuresti va fi, cel mai probabil, adoptat joi in forma propusa de Gabriela Firea, judecand dupa intentia de vot a consilierilor generali ai Capitalei. Iar asta ar inseamna ca - de la 1 ianuarie 2020 - mai bine de jumatate dintre bucurestenii care au masini ar putea fi nevoiti…

- Fantana Miorița, din apropierea Garii Baneasa din București, a redevenit funcționala, vineri seara, dupa un proces amplu de restaurare, a anunțat, pe pagina de Facebook, primarul general Gabriela Firea.Fantana Miorița, amplasata la intrarea in Capitala, in zona de Nord, sectorul 1, in apropierea…