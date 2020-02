Ministrul Mediului a anunţat decizia de a pune sub protecţie ciocârlia şi capra neagră Ciocarlia si capra neagra vor fi puse sub protectie, a anunțat ministrul demis al Mediului, Costel Alexe, care a spus ca vanatoarea pentru aceste specii a fost permisa pana acum fara niciun fel de restricție. Conform Societatii Ornitologice Romane, ciocarlia de camp este o specie dorita de vanatorii straini, majoritatea italieni, si a fost introdusa pe lista pasarilor care se vaneaza din anul 1996, potrivit Hotnews. „Am luat decizia de a pune sub protectie doua specii emblematice pentru Romania pentru care, din pacate, pana acum vanatoarea a fost permisa fara niciun fel de restrictie. Este vorba… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

