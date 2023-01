Stiri pe aceeasi tema

- Frigul de Boboteaza se transforma in viscol și vant doar in zonele montane, unde meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis cod galben. Potrivit ANM, vor fi intensificari ale vantului și viscol in nordul Carpaților Orientali. Sunt vizate județele Satu Mare, Bihor, Salaj, Cluj,…

- Hidrologii au instituit, duminica, 18 decembrie, un Cod portocaliu de inundatii pe rauri din judetul Satu Mare, valabil pana luni, la miezul noptii.Tot de duminica, pana marti la ora 12:00, va fi in vigoare un Cod galben de inundatii pe rauri din judetele Satu Mare, Cluj, Salaj, Maramures, Mures, Alba…

- "Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, specialistii INHGA au instituit astazi, 18 decembrie, ora 12:00, Cod portocaliu pe raurile din urmatoarele bazinele hidrografice: Tur, sectorul situat in aval de acumularea Calinesti Oas (sector…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi torențiale, valabila de vineri, 16 decembrie, ora 12:00, pana sambata, 17 decembrie, ora 12:00. In intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, nord-vestul Olteniei și local la munte, vor fi ploi insemnate cantitativ, iar in intervale scurte…

- Am putea avea inundații in Maramureș. Sunt prognozate in urmatoarele ore scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice din județ, cu posibile depasiri…

- La Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare s-a desfașurat sambata, 26 noiembrie, cea de-a cincisprezecea ediție a concursului interjudețean „Labirintul Matematicii”, la care au participat 571 de elevi din clasele IV-XII, de la licee și școli din județele Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Cluj,…

- Sambata, 26 noiembrie, timp de cateva ore, Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” a fost transformat intr-o instituție eminamente matematica, deoarece 571 de elevi de clasele IV-XII de la liceele și școlile de elita din 8 județe – Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Salaj…

- Femeile cu varste intre 50 și 69 de ani sunt așteptate la Spitalul Orașenesc din Beclean! Aici se desfașoara o campanie de testare. E vorba de mamografii gratuite incluse intr-un proiect derulat de Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” din Cluj, in parteneriat cu Directia de Sanatate Publica…