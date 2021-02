Ministrul Justitiei, Stelian Ion, le-a cerut procurorilor DIICOT, la bilanțul activitații lor pe 2020, sa se gandeasca cum sa le ia și banii infractorilor pe care ii cerceteaza, in cauzele de de trafic de persoane, dar si de trafic de droguri si criminalitate informatica. Prezent la bilanțul activitații pe 2020 a procurorilor de la DIICOT, […] The post Ministrul Justiției, Stelian Ion, vrea sa le ia banii grupurilor de crima organizata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .