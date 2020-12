Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sportului, Ionut Stroe, si-a cerut scuze, miercuri dimineata, in numele sportului romanesc, dupa incidentul de la meciul PSD-Istanbul Basaksehir, din Grupa H a Ligii Campionilor, suspendat in min. 16, la scorul de 0-0, din cauza remarcilor rasiste ale arbitrului de rezerva roman Sebastian…

- Ministrul Sportului, Ionuț Stroe, reacționeaza in scandalul de rasism in care este implicat arbitrul roman Sebastian Colțescu. El cere scuze in numele sportului romanesc și spune ca rasismul nu poate fi tolerat.

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a reacționat dupa scandalul de rasism de la meciul din Liga Campionilor PSG - Istanbul Bașakșehir generat de arbitrul Sebastian Colțescu, cerandu-și scuze pentru ”acest eveniment nefericit” in numele sportului romanesc, noteaza Digi 24.Ionuț Stroe considera…

- Federația Romana de Fotbal se delimiteaza ferm de orice acțiune sau declarație cu tenta rasista sau xenofoba, arata o postare pe site-ul instituției, reacție la scandalul de rasism iscat marți seara, care il are in prim plan pe arbitrul roman Sebastian Colțescu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a reactionat marți seara pe Twitter dupa ce arbitrul roman Sebastian Coltescu a fost acuzat de rasism la meciul dintre PSG și Istanbul Bașakșehir din grupa H a UEFA Champions League.

- Ministrul turc al Sportului, Mehmet Muharrem Kasapoglu, a reactionat pe Twitter, dupa ce arbitrul de rezerva al meciului PSG - Istanbul BB, Sebastian Coltescu, a fost acuzat de rasism, infomreaza RMC Sport. "Rasismul este o crima impotriva umanitatii! Suntem alaturi de reprezentanta nostra,…

- Csaba Asztalos (46 de ani), președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, a comentat, in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, scandalul rasist declanșat de Sebastian Colțescu la meciul din Liga Campionilor dintre PSG și Istanbul Basaksehir. CONTEXT: Basaksehir a parasit terenul…

