Ministrul francez al Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, a anuntat vineri seara ca a fost testat pozitiv cu COVID-19 si ca a intrat in izolare pentru sapte zile, precizand ca nu prezinta niciun simptom si ca isi exercita in continuare atributiile, relateaza DPA si AFP. Guvernul a precizat ca presedintele Emmanuel Macron, premierul Jean Castex si membrii executivului prezenti miercuri la Consiliul de Ministri "nu sunt considerati contacte ale lui Bruno Le Maire" deoarece au respectat "cu scrupulozitate protocolul sanitar si in special masurile de protectie si de distantare si au purtat masca".…