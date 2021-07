Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis nu crede ca ar trebui impuse, in prezent, in Romania, noi masuri restrictive, subliniind ca vaccinarea anti-COVID este solutia pentru prevenirea revenirii pandemiei. „Sincer, nu cred ca masurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an si…

- In zilele de 8-9 iulie 2021 se desfasoara, la Sofia (Bulgaria), Summitul Initiativei celor Trei Mari. Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica lansata in 2015, al carei obiectiv principal este acela de oferi sustinere politica pentru o mai buna cooperare si

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la cel de-al saselea Summit al Initiativei celor Trei Mari (I3M), organizat in Bulgaria, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, evenimentul la nivel inalt de la Sofia marcheaza reluarea activitatilor in format fizic ale…

- Romania analizeaza toate tipurile de tehnologie care sa ne ajute in procesul de a utiliza cat mai multa energie verde, in vederea atingerii tintelor privind decarbonarea, a afirmat, vineri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, intr-o postare pe Facebook. El a participat la conferinta IN BIZ, eveniment…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a invitat Estonia sa participe la Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta de la Bucuresti. „Romania si Estonia impartasesc viziuni si interese comune la nivelul Uniunii Europene, ceea ce faciliteaza cooperarea stransa dintre noi in raport cu agenda europeana…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, joi, ca banii ramasi nefolositi din Planul National de Investitii vor fi folositi tot pentru a se finanta investitii in energie. Suma disponibila se ridica la aproape 800 de milioane de lei, informeaza News.ro. ”Banii ramasi nefolositi din Planul…