- Perimetrul petrolifer Neptun din Marea Neagra ar putea ajunge la ruși. ExxonMobil, in discuții avansate cu Lukoil Americanii de la ExxonMobil negociaza cu rusii de la Lukoil si cu polonezii de la PGNiG vanzarea participatiei de 50% din perimetrul petrolifer Neptun Deep din Marea Neagra, au declarat,…

- Romgaz analizeaza posibilitatea de a prelua o participatie de 15-20% din proiectul Neptun din Marea Neagra, a anuntat Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz. Acesta spune ca pe 18 noiembrie, consultantul care se ocupa de exitul Exxon din Romania a contactat producatorul roman de gaze pentru…

- Romgaz ar trebui sa analizeze oportunitatea de a prelua participatia ExxonMobil in proiectul Neptun din Marea Neagra, in cazul in care americanii se vor retrage, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil. "Evident…

- Premierul Ludovic Orban a dat un semnal, miercuri, investitorilor din sectorul energetic, precizand ca noul Guvern va cauta solutii cat mai rapide pentru deblocarea proiectelor majore de extractie a gazelor din Marea Neagra. El a fost prezent la preluarea mandatului de ministru al Economiei,…