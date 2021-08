Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta, luni seara, ca OMV nu poate vinde actiunile de la Petrom catre o alta companie fara acordul statului roman, iar informatiile din spatiul public cu privire la preluarea de catre Gazprom sunt ”speculatii fara temei”. ”Din pacate, lansarea unor zvonuri…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca anul viitor va fi listat la bursa un pachet de 15% din actiunile Hidroelectrica. Incepand cu anul 2016, procedura a fost amanata in numeroase randuri, desi se considera ca Hidroelectrica este mai valoroasa decat Petrom.

- OMV vrea sa scape de Petrom pentru ca se orienteaza spre dezvoltarea de noi forme de energie neconvenționala. Președintele PMP, Cristian Diaconescu susține ca exista voci europene, confirmate de presa din Austria, care spun ca, in viitorul apropiat, compania austriaca ar urma sa-și vanda acțiunile…

- Virgil Popecu, ministrul Economiei (sursa foto: Facebook) Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat intr-un interviu pentru Economedia.ro și G4Media.ro ca a decis sa scoata toate proiectele directe ale unor companii de stat și private din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) transmis…

- „As dori sa transmit sincere condoleante familiei indoliate pentru pierderea suferita. Dumnezeu sa il odihneasca in pace! Totodata, le doresc insanatosire grabnica celor patru colegi care au fost raniti. Sper ca nu vom mai avea parte de astfel de incidente nefericite. Vreau sa le multumesc salvatorilor…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a intalnit miercuri cu reprezentantii companiei americane ExxonMobil, iar una dintre temele de discutii a fost colaborarea cu Romgaz in domeniul stocarii de carbon, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a ministrului. "Astazi am avut o intalnire cu noua…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a facut public in ce va consta programul social pentru Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de aprobarea unei Ordonanțe, de catre Guvern, prin care sa fie reglementata acordarea unui venit de completare. Potrivit minstrului Energiei, Virgil Popescu, angajații care…

- ”Am inceput deja restructurarea sistemului energetic, lucram la acest lucru si am ajuns pentru prima data la o intelegere cu privire la un faze-out pentru carbune, la un faze-out pentru huila in 2030 cu ecologizare pana in 2032. Asta inseamna ca am reusit impreuna cu partenerii sociali sa ne dam seama…