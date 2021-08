Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea anului scolar va avea loc in 13 septembrie cu prezenta fizica pentru toti elevii, iar parintii isi vor exprima sau nu acordul de vaccinare al copiilor de peste 12 ani, prin completarea unor formulare, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Ceremonia de deschidere va avea o durata…

- Ministerul Educației pregateste formulare prin care solicita acordul parintilor privind vaccinarea copiilor de peste 12 ani, insa acestea vor putea fi distribuite doar dupa inceperea scolii. In cadrul formularului parintii vor putea raspunde cu „da” sau „nu”. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat…

- „Majoritatea copiilor fac forme ușoare sau chiar inaparente. Așa ca cea mai buna masura ar fi ca parinții și persoanele varstnice din familie, cu care copiii pot intra in contact, sa fie vaccinate. Acesta e primul lucru. Și cel de-al doilea, pe care l-a menționat și un antevorbitor in emisiunea dumneavoastra,…

- Odata cu relaxarea masurilor impuse de lege impotriva coronavirusului, elevii s-au reintors in școli. Cu toate acestea, atitudinea unora dintre școlari s-a schimbat destul de mult, iar fenomenul de bullying este din ce in ce mai frecvent in instituțiile școlare. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…