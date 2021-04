Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, cere ca elevii din clasele terminale sa revina la cursuri in data de 10 mai, in efective complete. In ceea ce-i privește pe ceilalți școlari, aceștia vor reveni in banci in 5 mai, conform scenariilor – verde, galben sau roșu, in funcție de rata de infectare.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a spus, in urma cu cateva zile, la Ploiesti, ca isi doreste organizarea concursurilor pentru posturile de directori de scoli inainte de vacanta de vara, dar dupa examenele nationale, aratand ca angajatii din sistem au nevoie de odihna si ar fi "nedrept" ca acestea…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca orele remediale vor fi permise in localitațile unde rata de incidența este mai mica de 6 la mia de locuitori. Și gradinițele vor putea organiza activitați educaționale, cu avizul DSP. Ministrul Educației, anunț pentru elevi: Școlile nu se inchid!…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a revenit cu un anunț, oficial de data aceasta, privind modificarile la structura anului școlar. Dupa ce marți, 23 martie, a anunțat ca vacanța de Paște se prelungește pentru a acoperi perioada 2 aprilie – 4 mai, probabil din rațiuni de pandemie, ministrul aduce un…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Sanatații, a declarat marți seara la Digi 24 ca riscul de imbolnavire cu virusul SARS CoV-2 este redus in scoli si ca in ultima saptamana au fost inchise doar 216 clase, la nivel national, dintr-un total de 136.000 de clase cate sunt in Romania. „Cifrele la zi, cu privire la…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca aceia care cred ca dupa pandemie se va reveni 100% la școala fizica se inșeala. „Riscul nu poate fi eliminat complet, nici in Romania și nici in alta parte. Important este sa facem tot ce se poate pentru a-l diminua. Spre exemplu, orice profesor vaccinat…

- Ministrul Educației marturisește ca s-a crezut pregatit pentru predarea online, dupa care și-a dat seama cat de puține știe. Celor care cred ca dupa pandemie se va reveni 100% la școala fizica, ministrul le transmite ca se inșeala. Intrebat, luni seara, la „Marius Tuca Show” de la Aleph News,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a facut ieri, in cadrul unei videoconferinte organizate cu inspectorii scolari generali, un apel catre autoritatile locale sa incerce sa „rezerve” mijloace de transport pentru elevi, avand in vedere ca posibilitatea de infectare este foarte crescuta pe parcursul…