- Premierul Ludovic Orban a spus ca rezultatele pe proiectele de investitii importante "sunt aproape egale cu zero", scrie agerpres.ro. Citeste si Ludovic Orban a dat-o afara pe Sevil Shhaideh, fina lui Liviu Dragnea "Cine seamana vant, culege furtuna. Daca azvarli sute de milioane in…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca la Primaria Capitalei, pe perioada mandatului Gabrielei Firea, rezultatele pe proiectele de investitii importante ”sunt aproape egale cu zero”, informeaza Agerpres. Orban a spus ca Firea a ”azvarlit sute de milioane in niște societați care nu fac nimic” și a amintit…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca la Primaria Capitalei, pe perioada mandatului Gabrielei Firea, rezultatele pe proiectele de investitii importante "sunt aproape egale cu zero".Premierul a participat, duminica dimineata, la festivitatea de preluare a mandatului de catre noul prefect al…

- "Premierul Ludovic Orban este o calamitate in materie de administratie publica. Il provoc la o dezbatere, sa vorbeasca de Bucuresti pentru ca a fost viceprimar, insa e o adevarata calamitate. Licitatia pentru construirea Salii Polivalente s-a organizat in 2014. Nu eu am organizat aceasta licitatie.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a depus o cerere prin care solicita construirea salii polivalente, aflata in plan de mai multi ani, cu fonduri de la Compania Nationala de Investitii, a afirmat marti premierul Ludovic Orban, care a precizat ca va ''analiza cu maxima atentie'' situatia, avand in…

- Fondatoarele ”Daruiește Viața” au afirmat, la Digi24, ca nu au avut nicio problema pana cand primarul general a distribuit postarea Danei Budeanu pe Facebook, pentru ca au precizat ca nu au avut nevoie de nimic de la Primaria Capitalei. Gabriela Firea considera ca mesajul celor doua fondatoare…

- Scandalul generat in aceste zile de Primarul Capitalei in jurul primului spital de cancer pentru copii nu este o gafa politica din partea Gabrielei Firea, așa cum s-ar putea crede la prima vedere, ci o acțiune politica bine calculata. Scopul acestui scandal, lansat in plina campanie electorala, este…

- USR Bucuresti sustine ca doua companii din subordinea Municipalitatii au incheiat acorduri cadru pentru campanii de promovare in valoare de doua milioane de euro, reprosand totodata Primariei Capitalei faptul ca a taiat bani de la investitiile in reteaua de termoficare. "Primarul 'faliment'…