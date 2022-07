Ministrul Economiei, Florin Spataru, a declarat marti, la Craiova, la evenimentul prilejuit de preluarea oficiala a fabricii Ford Craiova de catre Ford Otosan, ca industria automotive, in care activeaza in Romania peste 500 de companii, reprezinta un sector important in industria romaneasca si asigura aproximativ 28% din PIB. Totodata, ministrul Spataru a punctat ca la fabrica de la Craiova schimbarea actionariatului va aduce noi proiecte si investitii de 490 de milioane de euro, unitatea urmand sa fie singura ce va produce atat vehicule pentru pasageri, cat si pentru marfa. „Industria automotive…