”Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila, a semnat 63 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii «Anghel Saligny», in valoare totala de 639.625.357,13 lei. Contractele semnate vizeaza modernizarea infrastructurii rutiere, a sistemelor de alimentare cu apa si a retelelor de canalizare. Cu aceste proiecte, numarul contractelor semnate, pana in prezent, in cadrul Programului National de Investitii «Anghel Saligny», se ridica la 626, in valoare totala de 6.479.675.296,64 de lei – a precizat ministrul dezvoltarii”, se arata intr-un comunicat…