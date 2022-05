Stiri pe aceeasi tema

- Carabinierii și polițiștii vor fi mult mai prezenți in ziua de 9 mai in spațiul public și vor monitoriza atat respectarea ordinii publice, cat și respectarea legii ce interzice simbolistica razboiului. Ministrul de Interne, Ana Revenco, spune ca oamenii legii nu vor raspunde la provocari cu provocari,…

- Un individ care a incercat sa atace agenti de poliție a fost retinut, luni, in fata Ministerului britanic al Apararii, in centrul Londrei, in apropierea biroului premierului Marii Britanii, dar autoritatile nu cred ca este vorba despre un act terorist. Incidentul a avut loc luni dimineata in fata Ministerului…

- Politia din Germania a arestat patru cetateni germani banuiti ca planuiau sa il rapeasca pe ministrul sanatatii, Karl Lauterbach, informeaza Reuters. Suspectii intentionau de asemenea sa distruga instalatii de alimentare cu electricitate pentru a provoca o pana de curent la scara nationala.

- Germania a inceput sa lucreze la consolidarea adaposturilor sale subterane si la constituirea de stocuri de criza in caz de razboi, a relatat sambata ziarul Welt am Sonntag, care il citeaza pe ministrul de interne al tarii, potrivit Agerpres.Razboiul Rusiei din Ucraina a dus la o schimbare majora de…

- Persoanele care afișeaza litera "Z" in Germania pentru a simboliza sprijinul pentru razboiul Rusiei in Ucraina ar putea fi pasibile de urmarire penala, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne, conform Reuters. Ministrul de interne al landului Berlin a declarat anterior ca…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov pare sa excluda o intalnire directa intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, spunand ca aceasta ar fi contraproductiva, relateaza The Guardian . O intalnire intre cei doi lideri ar trebui sa aiba loc numai atunci cand…

- Fostul premier Boiko Borisov si lider al partidului de opozitie de centru-dreapta GERB a fost retinut joi seara in cadrul unei operatiuni a politiei, legata de anchetele Parchetului European, a comunicat Ministerul de Interne de la Sofia, citat de Reuters si AFP. "O vasta operatiune este in curs de…

- La informarea facuta in Parlamentul Ucrainei, președintele Volodimir Zelensky a anunțat ca va chema rezerviștii pentru o perioada de timp, dar a exclus o mobilizare generala, transmite Reuters. Ministrul de Interne al Ucrainei a declarat ca pana marți, la ora 21.