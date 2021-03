Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Statele Unite ale Americii au decis ca cetațenii care au primit ambele doze ale vaccinului COVID au voie sa se intalneasca in grupuri mici fara a purta masca de protecție. Directorul Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a explicat ca este vorba despre persoanele care au…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca au inceput deja sa studieze daca o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 ar putea crește eficacitatea impotriva tulpinilor noi de COVID-19. Studiul este momentan restrans și va fi efectuat pe 144 de persoane, care au participat la studiile inițiale. Rezultatele acestui…

- In mediul online, artista Elena Carstea (58 de ani) a dezvaluit ca a avut recent o serie de probleme de sanatate. Solista locuiește de peste 10 ani in Statele Unite ale Americii, unde s-a casatorit cu americanul Glenn Muttart. Cantareața are doua fiice adoptate, pe Sanda (24 ani) și pe Adriana (20 ani).…

- Ministrul Justitiei: Avem in prim-plan reacția severa a statului impotriva criminalitații organizate și corupției „Lucram la o agenda comuna Guvern - Sistem Judiciar - și (pentru componenta legislativa) Parlament - care sa puna in prim-plan reacția severa a statului impotriva criminalitații organizate…

- Autoritatile din Romania se afla in dialog permanent cu Comisia Europeana pentru finalizarea Planului National de Redresare si Rezilienta, o sansa unica pentru Romania, care are la dispozitie 14,2 miliarde de euro din fonduri nerambursabile pentru reforme structurale si investitii, potrivit ministrului…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu participa astazi, 25 ianuarie 2021, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Uniunii Europene, care se desfașoara la Bruxelles. In declarația facuta anterior intalnirii, ministrul de Externe a explicat ca se va discuta despre strategia…

- Medicul Vlad Mixich a fost desemnat de Parlamentul European ca expert independent în board-ul Agenției Europene pentru Sanatate și Securitate în Munca. Legat de cine raspunde legal pentru posibilele defecte ale vaccinului anti-COVID-19,…

- Pana la 1 ianuarie 2021 aproximativ trei milioane de americani au fost vaccinati impotriva Covid-19. Obiectivul Guvernului federal nu a fost atins. Autoritațile americane iși propuneau ca pana la finalul lui 2020 serul sa fie administrat unui numar de 20 de milioane de oameni. In ultimele trei zile…