- La acea vreme, numerosi sefi de stat si de guvern ai aliatilor europeni fusesera deja acolo in vizita de solidaritate, precum si liderul opozitiei din Germania Friedrich Merz. Cancelarul Olaf Scholz s a dus in vizita abia la mai mult de o luna mai tarziu.Ministrul de externe german Annalena Baerbock…

- Șefa diplomației germane, Annalena Baerbock, a admis intr-un editorial de opinie publicat de The Guardian ca Berlinul a ignorat „prea mult timp” avertismentele aliaților din estul NATO privind pericolul rusesc. „Pentru prea mult timp nu am dat ascultare avertismentelor vecinilor noștri estici care…

- Marea Britanie a introdus o noua legislație care permite ca sancțiunile rusești sa ramana in vigoare pana cand Moscova platește compensații Kievului, a declarat luni, 19 iunie, intr-un comunicat de presa, Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO), transmite CNN . De asemenea,…

- Moscova a refuzat ajutorul oferit de ONU oamenilor din zonele afectate de inundatii dupa distrugerea barajului Kahovka, relateaza Reuters, citata de News.ro. Ruperea barajului la 6 iunie a cauzat inundatii in sudul Ucrainei si in zone sub ocupatie rusa din Herson. A distrus case si culturi. Au murit…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a acuzat marti Ucraina ca a aruncat in aer uriasul baraj Kahovka, parte a unui plan de redesfasurare a unitatilor din apropierea regiunii Herson pentru operatiuni impotriva fortelor rusesti, transmite Reuters. O declaratie a Ministerului rus al Apararii semnata…