Filmare. Prefectul Capitalei anunta o plangere penala

Dupa ce a fost luata la intrebari de un barbat, la o terasa din Capitala, in legatura protestul din 10 august – si interventia jandarmilor, prefectul Cliseru a anuntat ca are de gand sa depuna o plangere penala la adresa persoanei in cauza, care a si filmat intregul episod. Inregistrarea in cauza… [citeste mai departe]