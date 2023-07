Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii impreuna cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) au semnat contractul de finanțare pentru realizarea cloud-ului guvernamental, respectiv migrarea sistemelor informatice ale statului roman.Practic, incepand de maine, instituțiile statului…

- „177 milioane de euro pentru digitalizarea Romaniei! Astazi am semnat contractul de finanțare pentru migrarea datelor in Cloud-ul Guvernamental”, a anunțat ministrul digitalizarii Bogdan Ivan. Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii a anunțat ca „este o zi istorica pentru debirocratizarea Romaniei și pentru…

- Mininistrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Ivan a anuntat ca a semnat, joi, contractul de finantare pentru migrarea datelor in Cloud-ul Guvernamental si considera ca este „o zi istorica” pentru debirocratizarea tarii noastre. „177 milioane de euro pentru digitalizarea Romaniei. Astazi…

- „Cercetarea, investitia de care Romaniai are nevoie! Investind in cercetarea romaneasca, de fapt investim in viitorul Romaniei! Recuperarea decalajelor pe care Romania le inregistreaza fata de media UE si, in particular, fata de tarile din regiune in domeniul cercetarii-dezvoltarii este una dintre prioritatile…

- Romania a semnat acordul de asociere la European Wallet Consortium (EWC EUDI Wallet Consortium) prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) și Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. Acordul presupune includerea in proiectul Comisiei Europene de testare a unei aplicații mobile…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Sebastian Burduja, a anunțat semnarea contractului de finanțare, prin PNRR, pentru robotizarea administrației centrale. ”Am semnat astazi contractul de finanțare cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) in vederea implementarii robotizarii in…

- Vești noi pentru șoferi. Se discuta o modificare a Codului Rutier privind inmatricularea și vanzarea mașinilor. Precizari in acest sens au venit de la deputatul PNL Tudor Polak. Intr-o postare pe Facebook, aceasta afirma ca Partidul Național Liberal prioritizeaza proiectele de digitalizare a Romaniei,…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, a primit Medalia de Onoare "Prieten al Comunitatilor Evreiesti din Romania", cea mai inalta distinctie acordata de Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania, ca apreciere pentru "contributia majora avuta la protejarea comunitatilor…