Judetul Constanta. Ploaia torentiala a inundat o locuinta din Medgidia

Locuinta inundata in Medgidia.Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, pompierii intervin pentru evacuarea apei dintr o locuinta… [citeste mai departe]