- Plutonierul adjutant principal Gicu-Florin Spulber a decedat sambata, 14 martie, in Germania, dupa ce a fost transportat din Baza Aeriana Kandahar la Centrul Medical Regional din Landstuhl, informeaza MApN, scrie Mediafax.Militarul avea 51 de ani, era casatorit și avea doi copii. Era angajat…

- "Cu profunda tristete am aflat ca in urma atacurilor violente de la Hanau, Germania, si-a pierdut viata si un cetatean roman. Transmit condoleante familiei indoliate in aceste momente de grea incercare", a scris Iohannis pe Twitter. Un tanar de 23 de ani din comuna Singureni, judetul Giurgiu, se afla…

- Mihai Fifor a transmis un mesaj dupa ce un caporal din Marina militara și-a pierdut viața la doar 36 de ani. Fostul ministru al Apararii a declarat la Antena 3 ca este șocat și nu ințelege cum a putut sa se intample acest lucru.”Am stat de vorba cu acesta, in urma cu un an. Avea nevoie de…