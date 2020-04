Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Europa nu se afla in situatia de a se bloca sau de a intra in criza alimentara, iar coridoarele "verzi" de transport al alimentelor si inputurilor functioneaza, a declarat, joi, la Digi 24, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "La aceasta ora, Romania si…

- Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a explicat in cadrul emisiunii Agricool de la Antena 3 cum sta Romania cu stocurile de cereale in aceasta criza cauzata de pandemia de coronavirus. In urma cu cateva...

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, spune ca, din cauza pandemiei de coronavirus alimentele din import se gasesc mai greu, iar prețul acestora a crescut considerabil, scrie RFI.Ministrul Agriculturii spune ca epidemia de coronavirus are efecte asupra producatorilor agricoli ”Sunt mai multe tipuri de…

- Prețurile alimentelor au crescut semnificativ în primele zile ale crizei generate de coronavirus, dupa care au revenit aproximativ la normal și au ramas crescute doar prețurile produselor de import, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, la RFI, potrivit Mediafax. Ministrul Agriculturii…

- Creșterea porcilor in gospodarii nu va fi interzisa, așa cum multe surse din mass-media au lasat sa se ințeleaga in aceste zile. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, da asigurari, intr-un mesaj transmis la inceputul acestei saptamani, dupa intalnirea avuta la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat miercuri ca anul acesta va trimite cinci atasati agricoli "in zone mai interesante pentru agricultura romaneasca", primele tari vizate fiind cele in care Romania are un volum mai mare la export. "Avem un proiect si am…

- Au inceput concedierile! Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, sute de persoane au fost date afara din Ministerul Agriculturii și din instituțiile subordonate acestuia. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca urmeaza sa fie reduse…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca tinerii fermieri vor beneficia in acest an, in premiera, de terenuri concesionate de la ADS. "Pentru prima data, in 2020, pentru tinerii fermieri, pe langa banii alocati acestui…