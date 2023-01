Miniștrii de Externe din România, Franța și Olanda au semnat o declarație comună O declaratie comuna franco-romana-olandeza privind cooperarea in domeniul securitatii a fost semnata, vineri, de ministrii de Externe ai celor trei tari, Catherine Colonna, Bogdan Aurescu si Wopke Hoekstra. „Tarile noastre se angajeaza sa extinda si sa aprofundeze relatiile noastre diplomatice si sa consolideze capacitatile de a confrunta amenintarile prezente si viitoare la securitatea si valorile pe care le impartasim. Aceasta declaratie de la Bucuresti marcheaza ambitia noastra de a avansa in parteneriatul nostru, inclusiv in ceea ce priveste politica externa, dezvoltarea sustenabila si alte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei țari membre NATO și-au reafirmat susținerea pentru Republica Moldova și Ucraina, precum și cooperarea cu acestea in contextul agresiunii rusești. Este vorba despre Romania, Franța și Regatul Țarilor de Jos. O Declarație in acest sens a fost semnata vineri, de ministrii de Externe ai celor trei…

- Miniștrii de Externe ai NATO au condamnat agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, indeosebi atacaurile la adresa populației, au reiterat sprijinul pentru Moldova, dar și au decis sa intareasca Flancul Estic.

- Miniștrii de Externe din statele membre NATO, reuniți la București, au adoptat marți 29 noiembrie, o declarație comuna in care condamna invadarea Ucrainei de catre Rusia, a informat Ministerul de Externe.„Orice atac impotriva unui stat NATO va primi un raspuns ferm și unit” se arata in document.Miniștrii…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Miniștrii de Externe din NATO se intalnesc zilele acestea in București, același loc in care, in 2008, președintele american de la acea vreme, George W. Bush, și-a convins aliații sa deschida ușa NATO pentru Ucraina și Georgia, in ciuda protestelor Rusiei. Acum, scrie The…

- Ministrii de externe din cele 30 de state membre ale Aliantei Nord-Atlantice, dar si din tari partenere, vin la Bucuresti ca sa discute, marti si miercuri, despre cele mai urgente probleme ale blocului militar chiar in vecinatatea unui razboi de agresiune fara precedent in Europa ultimelor opt decenii. …

- Germania transmite vocilor din Austria care se opun Romaniei in Schengen ca țara noastra este una sigura. Romania s-a dovedit a fi un partener european si un aliat transatlantic de incredere in contextul razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, a declarat ambasadorul Germaniei la Bucuresti,…

- Ministrii de Externe din Grupul celor Sapte (G7) vor discuta saptamana viitoare, in cadrul unei reuniuni la Bucuresti, modalitati de a sustine in continuare Ucraina in asigurarea aprovizionarii sale cu energie, a scris joi pe Twitter ministrul german de Externe, Annalena Baerbock. „Atacurile Rusiei…