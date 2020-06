Ministerul Sanatatii cere DSP-urilor sa gaseasca unitati de izolare pentru pacientii de Covid-19 asimptomatici

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a semnat ordinul prin care pacienții cu COVID-19 asimptomatici cu testul de control negativ vor fi externați dupa 10 zile, fara a fi necesar sa mai stea izolați, cei asimptomatici cu test pozitiv vor mai sta 4 zile izolați la domiciliu, iar cei asimptomatici cu factori…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a semnat ordinul prin care pacienții cu COVID-19 asimptomatici cu testul de control negativ vor fi externați dupa 10 zile, fara a fi necesar sa mai stea izolați, cei asimptomatici cu test pozitiv vor mai sta 4 zile izolați la domiciliu, iar cei asimptomatici cu factori…

- Israelul a suspendat temporar marti cerinta de a purta masti in public, ca raspuns la un val de caldura ce a cuprins tara. Cerinta de a purta masti va fi relaxata pana cel putin vineri, a precizat Ministerul Sanatatii, informeaza dpa. Elevii nu mai sunt obligati sa poarte mastile…

- Ministerul Sanatatii anunta luni ca a finalizat documentatia pentru acordarea stimulentului de risc de care beneficiaza personalul angagat in sistemul sanitar. Este vorba despre 44.074 de persoane care vor incasa 2.500 de lei brut, in plus, pentru luna aprilie, conform OUG 43/2020.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Suceava, ca nu se poate vorbi de relaxare decat in momentul in care aceasta se poate realiza, iar in acest moment tara noastra nu este in situatia sa se poata relaxa. El a spus ca data de 15 mai, avansata pentru inceperea masurilor de relaxare,…

- In Norvegia, unde epidemia provocata de noul coronavirus pare sub control, s-au redeschis luni cresele, fiind un prim pas spre o ridicare lenta si treptata a restrictiilor in regat, relateaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta redeschidere a creselor, care pune capat la cinci saptamani de semi-izolare…

- 4.491 de decese au inregistrat SUA in 24 de ore, cel mai nou record mondial pe care il atinge mortalitatea coronavirusului. Astfel, numarul total al mortilor a ajuns la 32.917, relateaza AFP care citeza bilantul transmis de Universitatea Johns Hopkins. Acest bilant zilnic include…

- Scolile, gradinitele si cresele din Danemarca urmeaza sa se redeschida miercuri, masura vizand circa 10.000 de copii. Danemarca este prima tara din UE care ia aceasta decizie in contextul pandemiei COVID-19. Dupa ce a inregistrat progrese in fata raspandirii noului coronavirus, Danemarca…