Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anunțat, marti, ca nu va solicita guvernelor straine extradarea miilor de rusi care au fugit din tara pentru a scapa de mobilizarea desfasurata in prezent in Rusia in vederea suplimentarii efectivelor ruse pe frontul din Ucraina, relateaza AFP și Agerpres. „Ministerul rus…

- Unii profesioniști ruși in tehnologie, bancheri și jurnaliști de la instituțiile media de stat nu vor fi chemați sa serveasca militar pe frontul din Ucraina, ca parte a acțiunii de mobilizare a Rusiei, a anunțat vineri Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat de presa citat de Reuters . Va amintim…

- Rusia a recunoscut ca trupele sale au fost impinse inapoi din aproape toata regiunea Harkov, relateaza site-ul de știri hromadske.ua.Ministerul rus al Apararii a publicat, in rezumatul sau de duminica, 11 septembrie, privind operațiunile de pe front, o inregistrare video care arata ca forțele armate…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat sambata Ucraina ca la sfarșitul lunii iulie a otravit mai mulți soldați ruși aflați in partea controlata de Rusia a regiunii Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, relateaza Reuters.

- Dupa exploziile care au avut loc, marti, 9 august, la baza aeriana din Novofedorivka (Crimeea) , liderul tatar Refat Ciubarov i-a sfatuit pe ocupanții rusi sa paraseasca peninsula anexata in 2014 , scrie agenția de presa RBC, citata de G4media . „Cetațeni ai Rusiei, ați primit un prim ‘apel’, care va…

- Rusia va organiza exercitii militare de amploare in estul tarii, continuand antrenamentul regulat al trupelor, in pofida actiunilor din Ucraina, au anuntat marti autoritatile militare ruse. Ministerul rus al Apararii a precizat ca exercitiul Vostok 2022 (Est 2022), programat pentru perioada 30 august-5…

- Armata rusa si-a anuntat joi retragerea din Insula Serpilor, un punct strategic in Marea Neagra cucerit de Moscova inca din primele zile ale invaziei sale in Ucraina la 24 februarie, dupa mai multe saptamani de bombardamente intense, informeaza AFP, citata de stiri.tvr.ro. ‘La 30 iunie, in semn de bunavointa,…

- Declarațiile oficiale și imaginile publicate de Ministerul rus al Apararii sugereaza ca Rusia a schimbat recent din nou conducerea militara a trupelor din Ucraina. Temutul general Alexandr Dvornikov, supranumit „Calaul din Siria”, ar fi fost inlocuit cu generalul-colonel Ghenadi Jidko, adjunctul ministrului…