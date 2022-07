Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al pensionarilor era, la finele lunii martie 2022, de 4.813.753 persoane, in scadere cu 30.319 persoane fata de 31 decembrie 2022 si cu 88.904 persoane comparativ cu perioada similara din 2021, anunța Ministerul Muncii și Solidaritatii Sociale.

- Ajutorul financiar acordat pensionarilor nu reprezinta venit din pensie și deci nu afecteaza plafonul de compensare a prețului medicamentelor, anunța Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Ajutorul financiar in valoare de 700 de lei, acordat in luna iulie 2022 pensionarilor cu venituri mai mici…

- • Din nefericire, doar intr-o jumatate de an au iesit din evidenta peste 1.700 de persoane N. Dumitrescu Potrivit ultimelor date ale Direcției Județene de Statistica Prahova, in ierarhia judetelor, in functie de numarul mediu al pensionarilor de asigurari sociale de stat, judetul Prahova se situeaza…

- Executivul a aprobat normele de aplicare a prevederilor Legii nr.111/2022 privind reglementarea activitatilor prestatorului casnic, care stabilesc modalitatea de acordare a tichetelor de activitati casnice, modul in care beneficiarul casnic le poate utiliza, precum si modalitatea de preschimbare…

- Executivul a aprobat normele de aplicare a prevederilor Legii nr.111/2022 privind reglementarea activitatilor prestatorului casnic, care stabilesc modalitatea de acordare a tichetelor de activitati casnice, modul in care beneficiarul casnic le poate utiliza, precum si modalitatea de preschimbarea…

- INS: In primele trei luni ale anului pensiile au crescut, in medie, cu 10% Foto: Arhiva. Pensia medie lunara (determinata luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurari sociale, invaliditate, urmas etc platite de casele de pensii ) a fost,…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, in luna mai 2022, de 9.826 persoane, conform datelor centralizate de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP).Cea mai mare pensie – peste 20.000 de lei, conform profit.ro Cei mai mulți, respectiv 4.672, sunt beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul…