Ministerul Justitiei a anuntat, vineri, reluarea procedurii de selectie a reprezentantului Romaniei in cadrul Comitetului european pentru prevenirea torturii si pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. "Avand in vedere faptul ca mandatul actualului reprezentant al Romaniei expira in decembrie 2019, in ianuarie 2019 s-a lansat procedura de selectie a celor trei persoane ce vor fi nominalizate in lista ce urmeaza a fi inaintata catre CE. In urma finalizarii primei proceduri de selectie un singur candidat a fost selectat, fapt pentru care in prezent procedura se lanseaza din nou pentru…