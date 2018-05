Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia Unica se poate depune online, din 16 mai, de catre persoanele care realizeaza venituri din activitati economice sau alte categorii de venituri, cu ajutorul formularului electronic inteligent al Declaratiei Unice disponibil in Spatiul Privat Virtual (SPV), potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 10 mai 2018I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind unele masuri sanctionatorii in domeniul radiocomunicatiilor2. PROIECT DE LEGE privind distributia de asigurariII.…

- Ultima interpelare cititasi depusa luni in Parlament de deputatul USR de Maramures, Vlad Emanuel Durus, se refera la TVA-ul pentru serviciul de canalizare. Serviciul este inclus in factura la apa si are un TVA de 19%. Durus a cerut ministrului de finante sa analizeze si sa ia in considerare scaderea…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza crearea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate (ONAC), printr-o Hotarare de Guvern si o Ordonanta de Urgenta, reiese din doua proiecte publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP).

- Acestea, de la hipermarketuri și lanțurile de magazine electronice pana la companiile de utilitați sau furnizorii de internet și cablu, trebuie sa iși conecteze casele de marcat cu sistemele Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) in doar doua luni. Masura este obligatorie de la 1 iunie, atat…

- Persoanele care solicita restituirea sumelor platite in contul taxei auto nu vor mai fi obligate sa anexeze la cerea de restituire documentele care sa dovedeasca efectuarea platilor si nici copiile cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Declaratia unica va trebui depusa, in 2018, pana la data de 15 iulie, iar din 2019 - pana la 15 martie. Platile anticipate in contul impozitului pe veniturile realizate din activitati economice de persoane fizice vor fi eliminate urmand sa fie instituit un singur termen de plata, potrivit unui proiect…