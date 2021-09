Ministerul Finantelor, prin Centrul National pentru Informatii Financiare, va implementa, din septembrie, in cadrul unui program-pilot, un sistem de facturare electronica ce va permite incarcarea, stocarea si descarcarea facturilor emise de catre agentii economici in relatie cu institutiile publice, potrivit unui comunicat de presa al institutiei, transmis marti AGERPRES.



"Proiectul "E-factura - sistem obligatoriu de facturare electronica" a fost demarat in luna martie 2020 de catre Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in vederea eficientizarii colectarii…